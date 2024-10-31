Hyundai построил уникальный электрический спортпрототип RN24: зачем он нужен

Hyundai Motor Company «N», подразделение южнокорейского концерна, выпускающее высокопроизводительные автомобили, представило свой новый RN24, «Rolling Lab» («лаборатория на колесах») нового поколения, тестовый автомобиль, который предназначен в первую очередь для того, чтобы продемонстрировать будущие возможности «высокопроизводительных электромобилей» — серийных тоже.