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5koleso.ru

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Hyundai построил уникальный электрический спортпрототип RN24: зачем он нужен

Hyundai построил уникальный электрический спортпрототип RN24: зачем он нужен

Hyundai Motor Company «N», подразделение южнокорейского концерна, выпускающее высокопроизводительные автомобили, представило свой новый RN24, «Rolling Lab» («лаборатория на колесах») нового поколения, тестовый автомобиль, который предназначен в первую очередь для того, чтобы продемонстрировать будущие возможности «высокопроизводительных электромобилей» — серийных тоже.

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