БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Запад готовится к потере своего доминирования

Запад готовится к потере своего доминирования

Что там говорить, на протяжении не то что десятилетий — столетий, со времен Петра Первого (а кем-то и раньше), Запад, Европа воспринимались как эталон цивилизации, где на немыслимом для нас уровне культура, законность, порядок, развитая инфраструктура и, конечно, уровень жизни, до которых нам «ого-го ещё сколько».

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