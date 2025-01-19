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Царьград

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НПЦ "Ушкуйник": дрон "Князь Вандал" станет полностью русским

НПЦ "Ушкуйник": дрон "Князь Вандал" станет полностью русским

В 2025 году специалисты планируют производить дрон дрон "Князь Вандал Новгородский" только из русских деталей.

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