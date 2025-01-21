Раскрыты последние слова бывшего мужа Седоковой перед смертью — вот что он говорил певице

Выпуск шоу «Пусть говорят» был посвящен трагической смерти Яниса Тиммы. Анна Седокова и Янис Тимма соцсетиОбщественность продолжает обсуждать трагическую смерть бывшего мужа Анны Седоковой и его отношения с певицей.
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