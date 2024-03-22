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Закон, порядок, государство

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Боевой расчёт ЗРПК «Панцирь-С» группировки Днепр продемонстрировал эффективное поражение воздушных целей ВСУ в Запорожской области

Боевой расчёт ЗРПК «Панцирь-С» группировки Днепр продемонстрировал эффективное поражение воздушных целей ВСУ в Запорожской области

Конструктивные особенности и различные радиолокационные станции, которыми оснащен ракетно-пушечный комплекс, позволяют даже в неблагоприятную погоду в радиусе обнаружения работать и обнаруживать воздушные цели.

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