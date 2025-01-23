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Дмитровец

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Жилищную субсидию жители Дмитровского могут оформить через городской портал

Люди старшего возраста, одинокие матери, многодетные семьи, студенты и другие категории москвичей общим числом около 700 тысяч человек пользуются в Москве субсидиями на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ).

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