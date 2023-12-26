Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Расчет ЗРК «Тор-М2» накануне Дня войсковой ПВО отразил атаку на Мариуполь

Расчет ЗРК «Тор-М2» накануне Дня войсковой ПВО отразил атаку на Мариуполь

Расчеты зенитных ракетных комплексов «Тор-М2» и переносных зенитных ракетных комплексов «Игла» и «Верба» группировки войск «Восток» круглосуточно несут боевое дежурство по прикрытию от ударов средств воздушного нападения противника на Южно-Донецком направлении специальной операции.

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