Расчет ЗРК «Тор-М2» накануне Дня войсковой ПВО отразил атаку на Мариуполь

Расчеты зенитных ракетных комплексов «Тор-М2» и переносных зенитных ракетных комплексов «Игла» и «Верба» группировки войск «Восток» круглосуточно несут боевое дежурство по прикрытию от ударов средств воздушного нападения противника на Южно-Донецком направлении специальной операции.
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