Глава МИД Эквадора: США смогут проводить операции на территории страны

Глава МИД Эквадора Густаво Манрике сообщил, что войска Соединенных Штатов Америки могут использовать территорию государства для борьбы с нелегальной рыбной ловлей, наркотрафиком, торговлей людьми и топливом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии