Лена поправилась. В этом, конечно, нет большой трагедии, в нашем возрасте каждая вторая, если не каждая первая женщина проходила через колебания веса.
Одна особенность неуверенных в себе мужчин «под сорок»
Комментарии
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Владимир Соколов
так как у бабы ума как курицы, то всё она меряет по себе, в том числе и мужчин))😂
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14 час.
Владимир Соколов
Замечали такой страх мужчин перед красивыми, успешными, яркими, уверенными в себе женщинами?- тут по другому надо задавать вопрос)) а зачем мужчине баба не способная жить в семье и для которой мужчина всего лишь ресурс?
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14 час.
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