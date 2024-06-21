Одна особенность неуверенных в себе мужчин «под сорок»

так как у бабы ума как курицы, то всё она меряет по себе, в том числе и мужчин))😂

Владимир Соколов

Замечали такой страх мужчин перед красивыми, успешными, яркими, уверенными в себе женщинами?- тут по другому надо задавать вопрос)) а зачем мужчине баба не способная жить в семье и для которой мужчина всего лишь ресурс?