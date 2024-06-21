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Одна особенность неуверенных в себе мужчин «под сорок»

Одна особенность неуверенных в себе мужчин «под сорок»

Лена поправилась. В этом, конечно, нет большой трагедии, в нашем возрасте каждая вторая, если не каждая первая женщина проходила через колебания веса.

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Комментарии
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Владимир Соколов
так как у бабы  ума как  курицы, то всё она меряет по себе, в том числе и мужчин))😂
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14 час.
Владимир Соколов
Замечали такой страх мужчин перед красивыми, успешными, яркими, уверенными в себе женщинами?- тут по другому надо задавать вопрос)) а зачем мужчине баба не способная жить в семье и для которой мужчина всего лишь ресурс?
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14 час.

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