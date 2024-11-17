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Петербургский дневник

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Метеорный поток Леониды достигнет пика активности в ночь на 18 ноября

Метеорный поток Леониды достигнет пика активности в ночь на 18 ноября

Астрономы обещают до 15 метеоров в час Метеорный поток Леониды можно наблюдать почти весь текущий месяц, но пика своей активности он достигнет в ночь на 18 ноября, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.

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