Метеорный поток Леониды достигнет пика активности в ночь на 18 ноября

Астрономы обещают до 15 метеоров в час Метеорный поток Леониды можно наблюдать почти весь текущий месяц, но пика своей активности он достигнет в ночь на 18 ноября, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.
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