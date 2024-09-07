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Шакил О′Нил о самом ярком эпизоде в карьере: «Мои шары на чертовой физиономии Криса Дадли»

Шакил О′Нил о самом ярком эпизоде в карьере: «Мои шары на чертовой физиономии Криса Дадли»

В 1999 году в матче «Лейкерс» – «Никс» центровой поставил сверху через Криса Дадли. «Мы в «Форуме», против меня Крис Дадли.

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