Бывший пилот «Формулы-1» и чемпион «Формулы Е» сезона-2020/21 Ник де Врис считает, что успехи Льюиса Хэмилтона помогли ему и многим другим молодым пилотам в итоге пробиться в гонки на самом высоком уровне.