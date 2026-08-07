Диетолог назвала полезные для работы мозга продукты

Чтобы поддерживать микробиоту, а вместе с ней — когнитивное здоровье, основу рациона должны составлять продукты, которые не вызывают резких скачков глюкозы в крови, содержат вещества для работы нейронов и служат питательной средой для полезных бактерий, рассказала «Ленте.