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Диетолог назвала полезные для работы мозга продукты

Диетолог назвала полезные для работы мозга продукты

Чтобы поддерживать микробиоту, а вместе с ней — когнитивное здоровье, основу рациона должны составлять продукты, которые не вызывают резких скачков глюкозы в крови, содержат вещества для работы нейронов и служат питательной средой для полезных бактерий, рассказала «Ленте.

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