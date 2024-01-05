Политолог спрогнозировал рост правых настроений в Европе в 2024 году

REUTERS/Lisi Niesner В 2025 году на Западе будет прослеживаться тенденция роста правых настроений и усталости общества от конфликта на Украине, заявил в беседе с "Известиями" эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Денис Денисов.
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