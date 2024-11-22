Сергей Собянин рассказал о работе операционных во флагманских медцентрах Москвы

Гибридные операционные предназначены для одновременной работы абдоминальных и сердечно-сосудистых хирургов В настоящее время в Москве функционируют четыре флагманских медицинских центра, а строительство еще двух находится на завершающей стадии.
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