Военкор Руденко показал кадры удара «Искандера» по украинскому ЗРК С-300

Российские военные с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» нанесли удар по украинскому зенитно-ракетному комплексу С-300ПС, сообщил военный корреспондент Андрей Руденко, опубликовав соответствующее видео в своем Telegram-канале.
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