Йос Ферстаппен: Red Bull должен предоставить Максу быстрейший болид

Getty Images / Red Bull Content PoolЙос Ферстаппен, отец действующего четырёхкратного чемпиона Формулы 1 Макса Ферстаппена, продолжает давить на команду Red Bull, несмотря на то, что она позволила пилоту на Гран При Лас-Вегаса досрочно завоевать очередной титул.