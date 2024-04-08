Капитал или накопительство? Мой опыт, как успешно делать и хранить сбережения, и незаменимый помощник — приложение «Шерри» Тамара АрноСбережения позволяют нам не вылететь из колеи из-за внезапных расходов, реализовывать свои мечты и обеспечивать себя в будущем.