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Капитал или накопительство? Мой опыт, как успешно делать и хранить сбережения, и незаменимый помощник — приложение «Шерри»

Капитал или накопительство? Мой опыт, как успешно делать и хранить сбережения, и незаменимый помощник — приложение «Шерри»

Капитал или накопительство? Мой опыт, как успешно делать и хранить сбережения, и незаменимый помощник — приложение «Шерри» Тамара АрноСбережения позволяют нам не вылететь из колеи из-за внезапных расходов, реализовывать свои мечты и обеспечивать себя в будущем.

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