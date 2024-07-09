Пеллегрини: декларация саммита не будет для Киева бесплатным билетом в НАТО

Президент Словакии Петер Пеллегрини предупредил, что декларация саммита НАТО не будет для Украины "бесплатным билетом" в альянс, поскольку Киеву необходимо соблюдать условия для присоединения к военному блоку и согласие на это каждого его члена.
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