Москвичей призвали остерегаться мошенников, представляющихся коммунальщиками

РИАМО - 3 янв. На праздниках жителям столицы следует соблюдать осторожность и не впускать в квартиры мошенников, которые представляются сотрудниками коммунальных служб города, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.