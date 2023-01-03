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Москвичей призвали остерегаться мошенников, представляющихся коммунальщиками

Москвичей призвали остерегаться мошенников, представляющихся коммунальщиками

РИАМО - 3 янв. На праздниках жителям столицы следует соблюдать осторожность и не впускать в квартиры мошенников, которые представляются сотрудниками коммунальных служб города, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

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