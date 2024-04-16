В Екатеринбурге разрешат родовые могилы

В Екатеринбурге могут появиться родовые могилы. Об этом сообщил начальник МКУ «Служба городских кладбищ» Константин Калашников, представляя депутатам новое положение «О порядке работы и содержания кладбищ и крематория» на заседании комиссии думы по городскому хозяйству.