В Екатеринбурге разрешат родовые могилы

В Екатеринбурге могут появиться родовые могилы. Об этом сообщил начальник МКУ «Служба городских кладбищ» Константин Калашников, представляя депутатам новое положение «О порядке работы и содержания кладбищ и крематория» на заседании комиссии думы по городскому хозяйству.
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