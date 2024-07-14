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MASH: За нарушение ПДД нападающий сборной России Соболев заработал 557 штрафов

MASH: За нарушение ПДД нападающий сборной России Соболев заработал 557 штрафов

Футболиста штрафуют раз в три дня.За три года нападающий московского «Спартака» и сборной России Александр Соболев заработал и оплатил 557 штрафов на 547 тысяч рублей за нарушение ПДД.

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