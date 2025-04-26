Португалец Мейра приедет на матч легенд «Зенита»

Бывший центральный защитник «Зенита» Фернанду Мейра посетит матч легенд петербургского клуба.Бывший центральный защитник «Зенита» Фернанду Мейра посетит матч легенд петербургского клуба.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Виторган: «Американцы не сказали, что Овечкин — плохой русский. Чествуют гражданина из недружественной страны»
- Дочь Аленичева осудили из-за ее фото и видео. Она ответила: «Какие же люди слабые. Стадо. Я делаю, что хочу»
- Васильев: «В Чехии собрались одни русофобы. Они объединились в своей ненависти к России и всему русскому»
Свежие комментарии