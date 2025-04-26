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Португалец Мейра приедет на матч легенд «Зенита»

Португалец Мейра приедет на матч легенд «Зенита»

Бывший центральный защитник «Зенита» Фернанду Мейра посетит матч легенд петербургского клуба.Бывший центральный защитник «Зенита» Фернанду Мейра посетит матч легенд петербургского клуба.

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