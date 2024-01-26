Котилевская: в Москве 26 января похолодает до -3 градусов и пройдет снег

Рабочая неделя в Москве завершится незначительным похолоданием и слабыми осадками. Столбики термометра 26 января не опустятся ниже минус трех градусов, сообщила РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская.
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