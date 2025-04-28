Сборная Пуэрто-Рико выиграла «Кубок Развития-2025» по хоккею с шайбой

«Кубок Развития-2025» по хоккею с шайбой состоялся в Андорре в период с 22 по 26 апреля. Данный турнир проходит под эгидой Международной федерации хоккея ежегодно с 2017 года, за исключением 2019–2020 гг.
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