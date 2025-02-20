В преддверии Дня защитника Отечества в Петербурге представили новые картины на листах бронежилетов

Экспозиция открылась в Государственном музее истории религии В Петерубрге в преддверии Дня защитника Отечества в Государственном музее истории религии открылась передвижная выставка «Русский стиль: сталь».
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