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В Орле строительство поликлиники №1 подорожало до 1,3 млрд рублей

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Свершилось! Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности спустя три месяца повторно объявил торги на выполнение работ по объекту «Строительство поликлиники БУЗ Орловской области «Поликлиника №1» (разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ)».

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