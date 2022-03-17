Собянин рассказал о первоочередных решениях по поддержке строительной отрасли

Меры по улучшению финансового положения застройщиков будут приняты в скором времени В своем блоге на персональном сайте мэр Москвы Сергей Собянин сегодня рассказал о комплекс мер по поддержке жилищного строительства и всей строительной отрасли.
Меры по улучшению финансового положения застройщиков будут приняты в скором времени В своем блоге на персональном сайте мэр Москвы Сергей Собянин сегодня рассказал о комплекс мер по поддержке жилищного строительства и всей строительной отрасли.
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