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Собянин рассказал о первоочередных решениях по поддержке строительной отрасли

Собянин рассказал о первоочередных решениях по поддержке строительной отрасли

Меры по улучшению финансового положения застройщиков будут приняты в скором времени В своем блоге на персональном сайте мэр Москвы Сергей Собянин сегодня рассказал о комплекс мер по поддержке жилищного строительства и всей строительной отрасли.

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