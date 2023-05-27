Замглавы МИД РФ Богданов обсудил с послом Конго подготовку к саммиту «Россия — Африка»

Москва, 27 мая. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов и посол Республики Конго в Москве Давид Мадук обсудили подготовку к предстоящему саммиту «Россия — Африка», который пройдет в Петербурге этим летом.
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