История Марты Мейсон — женщины, которая прожила 60 лет в капсуле

Все мы бываем недовольны своей жизнью и нередко считаем, что судьба к нам несправедлива. Но в такие моменты стоит вспомнить, что в мире есть люди, которым жизнь уготовила боль и отчаяние, но они не сдались и наслаждаются каждой подаренной им минутой.
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