New Balance выпускает 983 — новую интерпретацию беговых кроссовок 2000-х

New Balance продолжает перетрясать собственный архив. На этот раз бренд представил 983 — совершенно новый силуэт, собранный из элементов беговых моделей начала 2000-х, но рассчитанный уже не на стадион, а на повседневный гардероб.
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