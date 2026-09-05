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Царьград

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Стив Уиткофф поблагодарил Путина за трёхдневное прекращение огня

Стив Уиткофф поблагодарил Путина за трёхдневное прекращение огня

Специальный представитель президента США, Стив Уиткофф, встретился с Владимиром Путиным в Кремле, где выразил благодарность за решение России о временном прекращении огня по Киеву, обеспечившее безопасность перелёта делегации в течение трёх дней.

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