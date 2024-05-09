Мирзиёев на встрече с Путиным рассказал об апрельском визите Минниханова в Узбекистан

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным упомянул о посещении Рустамом Миннихановым Узбекистана в апреле этого года, где тот выразил восторг от качества и доступности фруктов и овощей в стране.