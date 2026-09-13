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«Разводись, иначе сядешь»: почему пророческая шутка Жириновского Ивану Урганту сбылась спустя год

«Разводись, иначе сядешь»: почему пророческая шутка Жириновского Ивану Урганту сбылась спустя год

В мае 2021 года Владимир Жириновский в эфире «Вечернего Урганта» огорошил ведущего неожиданным советом — срочно оформить развод с супругой.

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