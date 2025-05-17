Трамп заявил, что бывший директор ФБР Коми намеренно угрожал ему убийством

Alex Brandon/AP/TASS Президент США Дональд Трамп обвинил бывшего директора ФБР Джеймса Коми. По мнению американского лидера, публикуя фотографию ракушек в форме цифр 86, бывший глава службы осознанно угрожал ему убийством.
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