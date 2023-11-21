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Microsoft готова принять сотрудников OpenAI с сохранением их уровня зарплат В минув...

Microsoft готова принять сотрудников OpenAI с сохранением их уровня зарплат В минув...

Microsoft готова принять сотрудников OpenAI с сохранением их уровня зарплатВ минувший понедельник генеральный директор Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella) заявил, что Сэм Альтман (Sam Altman), Грег Брокман (Greg Brockman) и их коллеги из OpenAI присоединятся к Microsoft в составе новой исследовательской группы по искусственному интеллекту (ИИ).

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