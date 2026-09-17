15 переписок, после которых фраза «это базовый минимум» заиграет по-новому

Фраза «это базовый минимум» уже давно превратилась в отдельный жанр интернет-споров. Одни считают, что речь идёт о самых обычных вещах вроде внимания, уважения и помощи партнёру, а другие уверены, что требования в отношениях становятся всё более странными.
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А тут демографию подымать хотят с такими смс-ками какая на фуй дерьмократия!!!