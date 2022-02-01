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Софья Акатьева – сборной России в Пекине-2022: «Пусть олимпийская магия будет для вас самой счастливой и незабываемой! Желаю каждому исполнить мечту»

Российская фигуристка Софья Акатьева поддержала спортсменов, которые выступят на Олимпиаде в Пекине. «Не секрет, что Олимпиада – особенный турнир для любого спортсмена и одна из главных целей всего соревновательного пути.

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