Путин выразил соболезнования в связи со смертью главы Верховного суда России Вячеслава Лебедева

Слова президента адресованы родным и близким председателя суда и всему судейскому сообществуПрезидент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким умершего председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева, а также всему судейскому сообществу.
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