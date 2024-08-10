Правительство Петербурга возложило цветы на могилу Анатолия Собчака

10 июля исполнилось 87 лет со дня рождения мэра Санкт-Петербурга 10 августа, в день 87-летия со дня рождения Анатолия Собчака, на Никольском кладбище Александро-Невской лавры на могилу мэра Санкт‑Петербурга легли цветы от Правительства Санкт‑Петербурга, сообщили в пресс-службе Смольного.