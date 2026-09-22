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ФАС предложила включить в тарифы расходы на безопасность электросетей

ФАС предложила включить в тарифы расходы на безопасность электросетей

ФАС предложила включить в тарифы на электроэнергию расходы на безопасность объектов и персонала электросетевых компаний, а также затраты на восстановление поврежденных объектов в 2022-2025 годах.

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Новый комментарий от пользователя
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Терехов Олег

А чего не с 1914 года? Эта ФАС вообще странная структура для защиты интересов капитала! Почему не тратятся на безопасность собственники миллиардеры? А они друзья... ну какже. Народ в итоге и так тянет на себе  эту войну от окопов, питания амуниции и тылового обеспечения, Народ собирает постоянно даже на лечение детей. Платим за скидки при продаже нефти и газа, да всего, нашим друзьям и партнерам, на развитие блядских республик и т.д. и т.п. Выборы прошли, проголосовали правильно или посчитали, теперь держи карман шире.!