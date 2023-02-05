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На побережье Камчатки произошло землетрясение

Камчатский филиал Геофизической службы Российской академии наук сообщает, что у восточного побережья Камчатки был зафиксирован подземный толчок, эпицентр которого располагался на глубине в 33 километра.

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