Комитет ГД одобрил проект о статусе ветеранов боевых действий в Курской области

МОСКВА, 18 марта, ФедералПресс. Комитет Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов предложил палате принять в первом чтении законопроект, который предлагает распространить статус ветеранов боевых действий на военнослужащих, выполняющих боевые задачи в Курской области.