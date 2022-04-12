В Самаре приняли решение объединить две школы

Речь об объединении школы №153 и вечерней школы №8. Как сказано в постановлении, решение об объединении принято в целях совершенствования системы образования, более эффективном использовании ресурсов и оптимизации расходов на содержание школ.
Речь об объединении школы №153 и вечерней школы №8. Как сказано в постановлении, решение об объединении принято в целях совершенствования системы образования, более эффективном использовании ресурсов и оптимизации расходов на содержание школ.
Свежие комментарии