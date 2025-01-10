Более четырех миллионов россиян присоединились к акции «Новый год в каждый дом»

МОСКВА, 10 января, ФедералПресс. Всероссийская акция «Новый год в каждый дом» стала настоящим праздником для многих россиян, предоставив возможность поздравить людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
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