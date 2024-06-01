Стратегическая зависимость. От чего не смог отказаться ЕС даже под санкциями

Сегодня 1,2K прочитали Помнится как всего два года назад Европа в лице Германии, Польши, Франции и остальных стран-кивал по приказу из Белого дома дружно кричали о том, что пора покончить с зависимостью от России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии