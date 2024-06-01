Добрый Мир
ГлавнаяБлогМоя странаДержаваКрым домаТрибуналСССР-Империя добраПресс Центр
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Добрый Мир

5 895 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталия Москаленко
    Правильное решение! Пиндосы кинут по-любому!Финские военные п...
  • Ed
    Пока пиндосы не бомбанут по Петродворцу или Василию Блаженному, Крымскому мосту наши будут продолжать чесать за ухом...."Кажется, игра ок...
  • Ed
    Что бы закрытые ангары строить"Кажется, игра ок...

Стратегическая зависимость. От чего не смог отказаться ЕС даже под санкциями

Стратегическая зависимость. От чего не смог отказаться ЕС даже под санкциями

Сегодня 1,2K прочитали Помнится как всего два года назад Европа в лице Германии, Польши, Франции и остальных стран-кивал по приказу из Белого дома дружно кричали о том, что пора покончить с зависимостью от России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Пора закончть с зависимостью к Европе и Америке,они товаром попрекают,а деньги крадут!
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх