За полгода 2024-го доля ОСАГО, переданного на перестрахование, снизилась до 9%

За первое полугодие 2024 года доля полисов ОСАГО, передаваемых в перестраховочный пул, снизилась до 9% от общего числа заключенных договоров, что составило минимум с 2022 года, пишет “Коммерсантъ” со ссылкой на данные Российского союза автостраховщиков (РСА).