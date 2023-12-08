Девочка с дробовиком и последние минуты жизни Кивы: О чём не рассказали официально

Андрей Stan

Честно говоря, я всегда считал живу - ублюдочным предателем и нацистом... И хоть был не согласен, но понимал что власти дали ему "убежище" не просто так... Хоть на мой взгляд, этого ублюдка всё равно надо было грохнуть и похоронить где нибудь на свалке... Ибо под его личным руководством, очень много русских и прорусских людей были изнасилованы, покалечены и убиты... Поэтому, мой вердикт один - собаке собачья смерть... Ещё его семейку бы наказать, для завершения чистоты процедуры...