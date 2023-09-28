Турция – Северный Кавказ: куда ведёт «мягкая сила» наследников Блистательной Порты?

На берега Босфора вновь слетелись адепты «Великой Черкесии» Немногим более месяца назад, в начале августа, в «молодёжном центре» стамбульского района Ускюдар прошла «международная конференция», посвящённая «перспективам образования независимого государства черкесского народа», организованная созданной в 2023 г.