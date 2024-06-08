Как следовать в фарватере продовольственной безопасности, если овощи импортные?

Nikolay Zakharov

Мы все знаем турецкие помидоры, шкурка красная, а мякоть внутри белая, напичканная ядохимикатами, почему контроль качества, как в советское время отсутствует, не важно кто производитель, и наши тоже в погоне за золотым тельцем делают малопригодные к употреблению продукты. Ясно, что рыночные отношения напрочь убили честный допуск продукции в продажу. Необходим теперь контроль за контролёрами, а если все в сговоре, то мы обречены покупать вредный для здоровья товар.