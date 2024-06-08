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Как следовать в фарватере продовольственной безопасности, если овощи импортные?

Как следовать в фарватере продовольственной безопасности, если овощи импортные?

Сегодня на рынках России большое предложение тепличных помидоров из Азербайджана и Ирана, Узбекистана, Турции.

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Комментарии
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М
ММ
Соседские кошки ОБОЖАЮТ косточки, которые остаются от кур, которых мы регулярно готовим. Прямо сегодня куриные голени в Находке 198.90, бедрышки 168. Вы, поди, импортные берете?
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7 час.
СП
Сергей Потемкин
А что ты вырастил ?
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6 час.
Nikolay Zakharov
Мы все знаем турецкие помидоры, шкурка красная, а мякоть внутри белая, напичканная ядохимикатами, почему контроль качества, как в советское время отсутствует, не важно кто производитель, и наши тоже в погоне за золотым тельцем делают малопригодные к употреблению продукты. Ясно, что рыночные отношения напрочь убили честный допуск продукции в продажу. Необходим теперь контроль за контролёрами, а если все в сговоре, то мы обречены покупать вредный для здоровья товар.
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3 час.

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